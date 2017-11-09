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      В Удмуртии отправили в колонию слишком настырного жителя Таджикистана

      10:11, 09 ноября, 2017
      10:11, 09 ноября, 2017
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      #ФСБ\n#Ижевск\n#Ува\n#мигранты\n#Удмуртия\n#происшествие
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      Мужчину выдворили в 2016 году и запретили въезжать в Россию, но он все равно вернулся.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор жителю Таджикистана, который незаконно прибыл в Россию. По данным пресс-службы Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, мужчина приехал в регион по поддельным документам.

      В ходе разбирательства выяснилось, что в апреле 2016 года выходца из Таджикистана уже задерживали в Уве. Он незаконно находился в Удмуртии.

      «Увинским районным судом иностранцу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей и выдворения за пределы Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

      По закону после этого мужчина не имел права приезжать в Россию до 2021 года. Однако он решил вернуться. За это нарушение злоумышленника лишили свободы на 8 месяцев.

      «Данный случай не единичен. Так, сотрудники регионального УФСБ на территории республики в 2017 году задержали ещё двух граждан Таджикистана, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации», - сообщают правоохранители. Указанные мужчины теперь тоже находятся в исправительных учреждениях.

      10:11, 09 ноября, 2017
      240
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#Ува\n#мигранты\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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