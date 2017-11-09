В Удмуртии отправили в колонию слишком настырного жителя Таджикистана

Мужчину выдворили в 2016 году и запретили въезжать в Россию, но он все равно вернулся.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор жителю Таджикистана, который незаконно прибыл в Россию. По данным пресс-службы Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, мужчина приехал в регион по поддельным документам.

В ходе разбирательства выяснилось, что в апреле 2016 года выходца из Таджикистана уже задерживали в Уве. Он незаконно находился в Удмуртии.

«Увинским районным судом иностранцу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей и выдворения за пределы Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

По закону после этого мужчина не имел права приезжать в Россию до 2021 года. Однако он решил вернуться. За это нарушение злоумышленника лишили свободы на 8 месяцев.

«Данный случай не единичен. Так, сотрудники регионального УФСБ на территории республики в 2017 году задержали ещё двух граждан Таджикистана, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации», - сообщают правоохранители. Указанные мужчины теперь тоже находятся в исправительных учреждениях.