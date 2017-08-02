Авария произошла на улице Мира.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на пешеходном переходе сбили девушку. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на улице Мира.

Известно, что автомобиль «Деу Нексия» под управлением мужчины 1950 года рождения не пропустил жительницу города. Это случилось в 21:40 по местному времени.

В этот же день, но уже в Ижевске в 00:15 на Воткинском шоссе «КИА» под управлением водителя 1996 года рождения сбила мужчину 1986 года рождения. Он также переходил дорогу по «зебре».