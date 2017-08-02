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      В Воткинске на пешеходном переходе сбили девушку

      15:23, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:23, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      126
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#авария
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      126
      0

      Авария произошла на улице Мира.

      Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на пешеходном переходе сбили девушку. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на улице Мира.

      Известно, что автомобиль «Деу Нексия» под управлением мужчины 1950 года рождения не пропустил жительницу города. Это случилось в 21:40 по местному времени.

      В этот же день, но уже в Ижевске в 00:15 на Воткинском шоссе «КИА» под управлением водителя 1996 года рождения сбила мужчину 1986 года рождения. Он также переходил дорогу по «зебре». 

      15:23, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      126
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#авария

       

       

       

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