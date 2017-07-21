Она перебегала дорогу перед близко идущим транспортом.

Ижевск. Удмуртия. Трехлетнюю девочку сбили на улице Кирова в Ижевске. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, она перебегала дорогу перед близко идущим транспортом.

Случай произошел в четверг, 20 июля. За рулем отечественной легковушки находилась девушка 1992 года рождения.

«В результате ДТП ребенок получил травмы», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что маленького ребенка вблизи дороги необходимо крепко держать за руку, быть готовым удержать его при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.