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      Трехлетнюю девочку сбили на улице Кирова в Ижевске

      13:03, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:03, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      450
      0
      #дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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      Она перебегала дорогу перед близко идущим транспортом.

      Ижевск. Удмуртия. Трехлетнюю девочку сбили на улице Кирова в Ижевске. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, она перебегала дорогу перед близко идущим транспортом.

      Случай произошел в четверг, 20 июля. За рулем отечественной легковушки находилась девушка 1992 года рождения.

      «В результате ДТП ребенок получил травмы», - уточнили в ведомстве.

      Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что маленького ребенка вблизи дороги необходимо крепко держать за руку, быть готовым удержать его при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.

      13:03, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      450
      0
      #дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия

       

       

       

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