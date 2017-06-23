Более 1,4 кг наркотиков привезли двое жителей Удмуртии из Уфы

Злоумышленники планировали продать запрещенные вещества в Сарапуле.

Сарапул. Удмуртия. Более 1,4 кг синтетических наркотиков привезли двое жителей Удмуртии из Уфы. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, мужчины приобрели запрещенные вещества через интернет, а забрали из тайников на территории столицы Башкортостана.

Злоумышленники планировали продать наркотики в Сарапуле. С той же целью они выращивали коноплю в гараже. «Лабораторию» оборудовали вентиляцией и освещением.

«По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении правоохранителей.