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      В Удмуртии за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тыс человек

      16:45, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:45, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      202
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп
      Фото: pixabay.com/jarmoluk
      202
      0

      Этот показатель ниже эпидпорога на 26 процентов.

      Ижевск. В Удмуртии за неделю (с 3 по 9 апреля) гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тыс человек. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, этот показатель ниже эпидпорога на четверть.

      «Недельный уровень заболеваемости во всех возрастных группах был ниже эпидпорога», - сообщили в ведомстве.

      Из 11 тыс заболевших, 5106 тыс человек обратились за помощью в Ижевске.

      Специалисты напоминают, что в целях предупреждения заболевания необходимо соблюдать ряд профилактических мероприятий:

      - избегать мест большого скопления людей;

      - чаще проветривать помещение;

      - использовать защитные меры (маску);

      - пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

      - соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

      - применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.

      16:45, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      202
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп
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