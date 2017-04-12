В Удмуртии за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тыс человек

Этот показатель ниже эпидпорога на 26 процентов.

Ижевск. В Удмуртии за неделю (с 3 по 9 апреля) гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тыс человек. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, этот показатель ниже эпидпорога на четверть.

«Недельный уровень заболеваемости во всех возрастных группах был ниже эпидпорога», - сообщили в ведомстве.

Из 11 тыс заболевших, 5106 тыс человек обратились за помощью в Ижевске.

Специалисты напоминают, что в целях предупреждения заболевания необходимо соблюдать ряд профилактических мероприятий:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.