В Удмуртии за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тыс человек

Этот показатель ниже эпидпорога на 26 процентов.
Ижевск. В Удмуртии за неделю (с 3 по 9 апреля) гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тыс человек. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, этот показатель ниже эпидпорога на четверть.
«Недельный уровень заболеваемости во всех возрастных группах был ниже эпидпорога», - сообщили в ведомстве.
Из 11 тыс заболевших, 5106 тыс человек обратились за помощью в Ижевске.
Специалисты напоминают, что в целях предупреждения заболевания необходимо соблюдать ряд профилактических мероприятий:
- избегать мест большого скопления людей;
- чаще проветривать помещение;
- использовать защитные меры (маску);
- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.