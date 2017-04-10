В итоге директора предприятия оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Яр. Удмуртия. Глыба льда упала на голову слесаря ярского водоканала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в итоге директора предприятия оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушения в сфере охраны труда.

Случай произошел еще в декабре 2016 года. Слесарь в это время занимался прогревом водонапорной башни в одном из поселений района.

Одной из причин несчастного случая на производстве стал допуск к работе слесаря, который не прошел обучение и инструктаж по охране труда.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденном прокурором, главному инженеру ООО «Ярский водоканал» назначен штраф в размере 15 тыс. рублей», - уточнили в ведомстве.