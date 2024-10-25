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Врачи Ижевска извлекли инородное тело из носа участника СВО

13:20, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи Ижевска извлекли инородное тело из носа участника СВО
13:20, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#врачи\n#СВО
Источник фото: Минздрав Удмуртии
99
0

Мужчина пожаловался на заложенность носа.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Ижевска провели операцию, чтобы помочь бойцу спецоперации избавиться от заложенности носа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

В июне 2024 года мужчина получил ранение. При обращении в ЛОР-отделение ГКБ №7 он пожаловался на заложенность правой половины носа и чувство распирания в правой половине лица. Оказалось, что в правой нижней носовой раковине у пациента застрял осколок. Его получилось удалить с помощью эндоскопа. 

Операция прошла успешно, и носовое дыхание мужчины было восстановлено. В настоящий момент пациент уже находится дома с семьей.

13:20, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#врачи\n#СВО