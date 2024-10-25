Врачи Ижевска извлекли инородное тело из носа участника СВО

Ижевск. Удмуртия. Врачи Ижевска провели операцию, чтобы помочь бойцу спецоперации избавиться от заложенности носа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В июне 2024 года мужчина получил ранение. При обращении в ЛОР-отделение ГКБ №7 он пожаловался на заложенность правой половины носа и чувство распирания в правой половине лица. Оказалось, что в правой нижней носовой раковине у пациента застрял осколок. Его получилось удалить с помощью эндоскопа.

Операция прошла успешно, и носовое дыхание мужчины было восстановлено. В настоящий момент пациент уже находится дома с семьей.