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В Удмуртии за 7 дней января от морозов пострадали 65 человек

10:05, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии за 7 дней января от морозов пострадали 65 человек
10:05, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#морозы\n#здоровье
Фото: ИА «Сусанин»
128
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У людей диагностировались переохлаждения и обморожения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала января за медицинской помощью обратились 65 пострадавших от обморожений и переохлаждений. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

В эти дни, как и сейчас, в республике сохраняется морозная погода. Врачи отмечают, что в этих условиях большинство пострадавших от холодов были пьяны. Они не сразу замечали у себя обморожения и шли к врачам уже с более тяжёлой стадией травмы.

С начала января в республике зафиксировано 65 случаев обморожений и переохлаждений. 12 пациентам оказали помощь амбулаторно, 52 — госпитализировали. К сожалению, один человек умер.

Врачи напоминают, что на морозе следует отказаться от алкоголя и сигарет.

«Под воздействием никотина сужаются периферические сосуды, возрастает вероятность обморожения. А алкоголь расширяет кровеносные сосуды, увеличивая общую теплоотдачу организма», — пояснили в Минздраве.

10:05, 10 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#морозы\n#здоровье