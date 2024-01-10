В Удмуртии за 7 дней января от морозов пострадали 65 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала января за медицинской помощью обратились 65 пострадавших от обморожений и переохлаждений. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

В эти дни, как и сейчас, в республике сохраняется морозная погода. Врачи отмечают, что в этих условиях большинство пострадавших от холодов были пьяны. Они не сразу замечали у себя обморожения и шли к врачам уже с более тяжёлой стадией травмы.

С начала января в республике зафиксировано 65 случаев обморожений и переохлаждений. 12 пациентам оказали помощь амбулаторно, 52 — госпитализировали. К сожалению, один человек умер.

Врачи напоминают, что на морозе следует отказаться от алкоголя и сигарет.

«Под воздействием никотина сужаются периферические сосуды, возрастает вероятность обморожения. А алкоголь расширяет кровеносные сосуды, увеличивая общую теплоотдачу организма», — пояснили в Минздраве.