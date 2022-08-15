Вертолет санавиации Удмуртии вылетел на помощь в 600 раз

Селты. Удмуртия. В Удмуртии санавиация совершила свой шестисотый вылет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

12 августа вертолет доставил 63-летнего мужчину из Селтинского района в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Ижевск. Пациент находился в тяжелом состоянии с подозрением на клещевой энцефалит.

«На машине транспортировка заняла бы 2 часа, а на вертолете — всего 30 минут. Конечно, это гораздо быстрее и удобнее и для врачей, и для пациентов», — отметил заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1 РКБ Андрей Багаутдинов.

За 2022 год это был 132 вылет вертолета, за это время он эвакуировал 119 пациентов, в 13 случаях врачей перевозили для консультаций или операций. 23 раза помощь оказывалась детям, из них в пяти случаях малышам не было и года. Три раза санавиация отправлялась в Пермь, Нижний Новгород и Екатеринбург.

«Чаще всего помощь санавиации требуется для транспортировки пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктами и инсультами, патологиями беременности, термическими травмами, пациентам после автодорожных аварий — там, где счет иногда идет на минуты», — рассказал Андрей Багаутдинов.

Он отметил, что главная задача санавиации — это как можно быстрее транспортировать пациента для оказания медицинской помощи.