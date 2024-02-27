Ижевск. Удмуртия. Первым заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначена Алсу Ишниязова. Ранее она работала заместителем министра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Напомним, 27 февраля Сергей Багин лишился приставки «исполняющий обязанности» и полноценно вступил в должность руководителя регионального Минздрава. Ишниязова с 16 января 2023 года заняла пост заместителя министра здравоохранения.

на посту замминистра она будет развивать материально-техническую базу системы здравоохранения Удмуртии, внедрять цифровизацию и вести проектную деятельность.

Ранее Алсу Ишниязова руководила городской поликлиникой №2 и городской клинической больницей №7. Кроме того, в её трудовой биографии есть также моменты работы участковым врачом-терапевтом, заведующей дневным стационаром, заместителем главного врача.