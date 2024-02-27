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Первым заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначена Алсу Ишниязова

18:18, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Первым заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначена Алсу Ишниязова
18:18, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав
Фото: пресс-служба Минздрава УР
307
0

Она будет отвечать за развитие материально-технической базы Минздрава.

Ижевск. Удмуртия. Первым заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначена Алсу Ишниязова. Ранее она работала заместителем министра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Напомним, 27 февраля Сергей Багин лишился приставки «исполняющий обязанности» и полноценно вступил в должность руководителя регионального Минздрава. Ишниязова с 16 января 2023 года заняла пост заместителя министра здравоохранения.

на посту замминистра она будет развивать материально-техническую базу системы здравоохранения Удмуртии, внедрять цифровизацию и вести проектную деятельность.

Ранее Алсу Ишниязова руководила городской поликлиникой №2 и городской клинической больницей №7. Кроме того, в её трудовой биографии есть также моменты работы участковым врачом-терапевтом, заведующей дневным стационаром, заместителем главного врача.

18:18, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав