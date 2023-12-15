За 11 месяцев 2023 года в Удмуртии проведено более тысячи абортов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 11 месяцев 2023 года было проведено 1292 аборта. Это на 759 случаев меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своём ТГ-канале.

Во время прямой линии Владимира Путина 14 декабря обсуждался вопрос запрета абортов. В Удмуртии 293 женщины отказались от решения делать аборт после бесед с врачами и психологом.

«Считаю, что это очень хороший результат», — прокомментировал Сергей Багин.

Также в ходе прямой линии Владимир Путин коснулся вопроса программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В Удмуртии в 2023 году по этим программам удалось привлечь 56 врачей и 42 специалиста со средним медицинским образованием.

Кроме того, президент страны продлил программу модернизации первичного звена здравоохранения. В 2024 году в рамках данной программы в Удмуртии построят 2 амбулатории и 5 ФАПов, а также продолжат строительство поликлиники в Сарапуле.