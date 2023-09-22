На 2024 год в Удмуртии запланировали строительство пяти ФАПов и двух врачебных амбулаторий

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят 7 новых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Министерство планирует создать 5 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Дебесском, Красногорском, Вавожском, Малопургинском и Можгинском районах. Помимо них в Вавожском и Завьяловском районах появятся две врачебные амбулатории.

В текущем году уже завершено строительства двух поликлиник в Можге и Воткинске, а также созданы амбулатории и ФАПы в Завьяловском районе. Работы продолжаются в поликлинике в Сарапуле, которую должны сдать в конце 2024 года. Также до конца 2023 году планируется завершить возведение 5 врачебных амбулаторий.

«У нас остается приличное количество ФАПов и амбулаторий, которые требуют ремонта. Программа модернизации первичного звена будет продлена до 2030 года, я надеюсь, что к этому времени мы все реализуем», — прокомментировал и. о. министра здравоохранения Сергей Багин.