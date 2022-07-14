Ижевские врачи удалили 11-килограмовую миому у 48-летней пациентки

Ижевск. Удмуртия. Врачи городской клинической больницы Ижевска №9 провели операцию по удалению гигантской миомы у 48-летней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Диагноз «миома матки» был поставлен женщине ещё в 2013 году, но она не посещала назначенные ей регулярные врачебные осмотры. В итоге пациентка обратилась в больницу с жалобами на повторяющиеся кровотечения.

На момент госпитализации объём живота женщины достигал 133 см и был сопоставим с параметрами доношенной беременности. Гинекологи-хирурги Ольга Мейтис и Светлана Чайникова после консультации с врачами-онкологами провели технически сложную операцию, которая заняла более двух часов.

«Из-за размеров миомы самым сложным было удалить новообразование и пораженный орган, не задев и не травмировав соседние органы. У пациентки много хронических заболеваний, и мы были готовы к тому, что возможны какие-то осложнения, но, к счастью, все прошло успешно», — рассказала Светлана Субботина.

Пациентка уже идёт на поправку. Врачи признались, что с опухолью такого размера они встретились впервые. Регулярные медосмотры и диспансеризация могли бы уберечь от этой ситуации.