В Удмуртии 42 новых случая заражения коронавирусом

44 человека выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб на странице в соцсети «ВКонтакте». Среди заболевших 6 детей до 14 лет и 5 человек старше 65 лет.

Так, в Ижевске диагноз подтвердился у 16 человек, в Увинском районе – у 6, в Можге 5 случаев, 3 – в Красногорском районе, по 2 – в Завьяловском и Можгинском, по одному – в Глазове, Сарапуле, Алнашском, Камбарском, Кезском, Кизнерском, Селтинском, Юкаменском районах.

44 выздоровели, их выписали.

Прививку от коронавируса поставили 121 455 жителей Удмуртии. Из них 96 561 получил второй компонент.

Напомним, что с 4 по 6 июня в Ижевске на Центральной площади пройдет выездная вакцинация. Желающих будут прививать первым компонентом «ЭпиВакКороны».