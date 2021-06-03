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В Ижевска на Центральной площади на три дня откроют прививочный кабинет

11:00, 03 июня, 2021
Андрей Поносов
В Ижевска на Центральной площади на три дня откроют прививочный кабинет
11:00, 03 июня, 2021
Андрей Поносов
55
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: vk.com/a.brechalov
55
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В Удмуртии стартует выездная вакцинация от коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует выездная вакцинация от коронавирусной инфекции. 4, 5 и 6 июня она пройдет в Ижевске, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в сети «ВКонтакте».

Мобильный медицинский кабинет развернут на Центральной площади столицы у театра оперы и балета. 4 и 6 июня прививку можно поставить с 16:00 до 20:00, 5 июня комплекс будет работать с 10:00 до 20:00.

На вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» приглашаются граждане старше 18 лет, с собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед тем, как поставить прививку, пациента осмотрит врач.

Отметим, в передвижном комплексе будут вводить только первый компонент вакцины. Для повторной прививки граждан пригласят индивидуально по телефону.

И добавим, на сегодня в Удмуртии от коронавирусной инфекции привили 119 257 жителей, из них 95 114 прошли полный курс вакцинации.

11:00, 03 июня, 2021
Андрей Поносов
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация