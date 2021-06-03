В Ижевска на Центральной площади на три дня откроют прививочный кабинет

В Удмуртии стартует выездная вакцинация от коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартует выездная вакцинация от коронавирусной инфекции. 4, 5 и 6 июня она пройдет в Ижевске, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в сети «ВКонтакте».

Мобильный медицинский кабинет развернут на Центральной площади столицы у театра оперы и балета. 4 и 6 июня прививку можно поставить с 16:00 до 20:00, 5 июня комплекс будет работать с 10:00 до 20:00.

На вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» приглашаются граждане старше 18 лет, с собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед тем, как поставить прививку, пациента осмотрит врач.

Отметим, в передвижном комплексе будут вводить только первый компонент вакцины. Для повторной прививки граждан пригласят индивидуально по телефону.

И добавим, на сегодня в Удмуртии от коронавирусной инфекции привили 119 257 жителей, из них 95 114 прошли полный курс вакцинации.