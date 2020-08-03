Медучреждения Удмуртии получат 14 рентген-аппаратов, 2 линейных ускорителя и 2 аппарата УЗИ сердца

Всего в 2020 году республика получит 600 единиц различной диагностической техники.

Ижевск. Удмуртия. Поступление нового оборудования ожидается в медучреждениях Удмуртии в этом году. Об этом в ходе «Летучки» рассказал министр здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак.

Так, в Республиканский клинический онкологический диспансер поступят 2 линейных ускорителя. Это оборудование используется для облучения опухолей. Линейный ускоритель позволяет сократить сеанс лучевой терапии. Кроме того, удается доставить максимально возможную дозу облучения к пораженному участку, сохраняя при этом окружающие ткани.

Детские поликлиники и поликлинические отделения получат 14 рентген-аппаратов, а в Региональный сосудистый центр Республиканского клинико-диагностического центра поступят ангиографический комплекс и аппарат ультразвукового исследования сердца и сосудов.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что в 2020 году республика получит 600 единиц различной диагностической техники.

«От МРТ, компьютерных томографов, значит, рентген-аппаратов УЗИ до кардиографов и, значит, дефибрилляторов», – рассказал руководитель региона.

Так, уже в конце июня компьютерный томограф появился в Завьяловской больнице.

Еще один аппарат ультразвукового исследования сердца и сосудов установят в первичном сосудистом отделении Сарапульской городской больницы.

Кроме того, в районные больницы Удмуртии поступит 40 новых автомобилей. Их направят в медучреждения, машины в которых в плохом состоянии. Автопарк обновят в целях экономии, а сохраненные деньги направят на покупку и обновление школьных автобусов в районах региона.