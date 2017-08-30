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      Новый передвижной медицинский центр появился в Удмуртии

      17:28, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:28, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      139
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии
      139
      0

      Он предназначен для проведения медобследований пациентов в сельской местности.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появился новый передвижной медицинский центр. По словам замминистра здравоохранения республики Людмилы Гузнищевой, в основном он будет предназначен для медобследования пациентов из сельской местности.

      «В нем имеется вся необходимая аппаратура для оказания экстренной помощи. Кроме того, есть кабинет УЗИ, клиническая лаборатория, где можно сделать анализ крови, анализ мочи, сделать все не выезжая в другие больницы. Также имеется кабинет гинекоголога. Можно сделать электрокардиографию, мамографию, чтобы обследовать женщин на онкопатологию. Такого оборудования у нас нет в районных больницах. Есть кольпоскоп – такое оборудование только в больших республиканских больницах у нас есть в Ижевске, в межрайонных центрах, в районных больницах нет», - сказала Гузнищева.

      По ее словам, в среднем в таком передвижном центре будет работать 5-7 врачей.

      «Комплексу уже составили график выездов. Сегодня планируется пробный выезд в Завьяловский район, чтобы подключить аппаратуру, посмотреть, как работает», - пояснила замминистра здравоохранения Удмуртии.

      Пропускная способность диагностического медицинского центра будет от 40 до 60 человек за день, а группа специалистов может формироваться под запросы населения.

      17:28, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      139
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии

       

       

       

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