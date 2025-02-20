Ижевск. Удмуртия. Межрегиональный речной маршрут «Метеор» (0+), проходящий через Удмуртию, планируют продлить. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В рамках федерального маршрута «Великий Волжский путь» путь теплохода планируется продлить, включив: Нижний Новгород – Казань – Елабугу – Сарапул – Пермь. Первый рейс ожидается в июне.

Напомним, в 2024 году впервые за 27 лет «Метеор» начал ходить по реке Кама в Казань из Сарапула и обратно. Проект получил поддержку транспортных министерств Татарстана и Удмуртии.