Ижевск. Удмуртия. Более 6,5 млрд рублей направят в Ижевске на улично-дорожную сеть. Об этом доложил глава города Дмитрий Чистяков на обсуждении бюджета на 2026 год в Городской думе 18 декабря.

«В целом в содержание, ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети будут вложены рекордные 6,6 млрд рублей, это консолидированные средства федерального, регионального и муниципального бюджетов», — рассказал градоначальник.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что более 18 млрд рублей выделят в 2026 году на дороги в республике.