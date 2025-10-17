Яр. Удмуртия. Ярский район стал первым в Удмуртии, получившим документ о полной готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Соответствующий паспорт был выдан по итогам проверки специальной комиссии. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Старцев.



В ходе инспекции эксперты отметили, что все запланированные мероприятия по подготовке к зиме выполнены. Выданный паспорт является официальным подтверждением готовности к холодам.



«Хочу выразить признательность сотрудникам ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и коллегам за слаженную работу и высокий профессионализм, проявленные в ходе ответственного этапа», — написал глава района.

Для решения проблем с отоплением открыты каналы связи:



·Телефон диспетчерской службы ООО «Яр-Энерго»: 4-17-22



·Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ярского района: 4-04-11



·Личные сообщения главе района в официальных соцсетях.