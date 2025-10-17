Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

Ярский район первым в Удмуртии подтвердил готовность к отопительному сезону

14:39, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ярский район первым в Удмуртии подтвердил готовность к отопительному сезону
14:39, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
250
0
#Яр\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Источник фото: Александр Старцев
250
0

Муниципалитет получил паспорт готовности.

Яр. Удмуртия. Ярский район стал первым в Удмуртии, получившим документ о полной готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Соответствующий паспорт был выдан по итогам проверки специальной комиссии. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Старцев. 

В ходе инспекции эксперты отметили, что все запланированные мероприятия по подготовке к зиме выполнены. Выданный паспорт является официальным подтверждением готовности к холодам.

«Хочу выразить признательность сотрудникам ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и коллегам за слаженную работу и высокий профессионализм, проявленные в ходе ответственного этапа», — написал глава района.
Для решения проблем с отоплением открыты каналы связи:

·Телефон диспетчерской службы ООО «Яр-Энерго»: 4-17-22

·Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ярского района: 4-04-11

·Личные сообщения главе района в официальных соцсетях.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:39, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
250
0
#Яр\n#Удмуртия\n#ЖКХ