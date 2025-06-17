Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

В бюджет Ижевска на 2025 год планируют заложить дополнительные расходы на содержание городской среды

10:50, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В бюджет Ижевска на 2025 год планируют заложить дополнительные расходы на содержание городской среды
10:50, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет\n#Гордума Ижевска\n#благоустройство\n#городская среда\n#ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
118
0

Дополнительные средства направят на ремонт социальных объектов и дорог, замену лифтов и прочее.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 июня прошло заседание постоянной комиссии Гордумы по бюджету и финансам. На нём рассматривались основные вопросы предстоящей 42-й сессии муниципального парламента, сообщает пресс-служба администрации города.

На сессии планируют внести поправки в бюджет Ижевска на 2025 год. Дополнительные средства выделят на комплексное содержание городской среды: содержание дорог, развитие велоинфраструктуры, щебенение дорог в частном секторе, ремонт соцобъектов и замену лифтов и прочее.

Планируют внести изменения и в Правила благоустройства. Так, после проведения работ в осенне-зимний период необходимо будет восстановить благоустройство территории не позднее 1 июня. Также регламентируется размещение вендинговых автоматов с питьевой водой.

Будут внесены поправки в программу «Формирование современной городской среды» в связи с добавлением туда ремонта придомовых территорий по программе «Ижевский дворик».

Депутаты поддержали отчет о работе постоянной комиссии Городской думы по бюджету и финансам.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:50, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет\n#Гордума Ижевска\n#благоустройство\n#городская среда\n#ремонт