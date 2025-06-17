Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 июня прошло заседание постоянной комиссии Гордумы по бюджету и финансам. На нём рассматривались основные вопросы предстоящей 42-й сессии муниципального парламента, сообщает пресс-служба администрации города.

На сессии планируют внести поправки в бюджет Ижевска на 2025 год. Дополнительные средства выделят на комплексное содержание городской среды: содержание дорог, развитие велоинфраструктуры, щебенение дорог в частном секторе, ремонт соцобъектов и замену лифтов и прочее.

Планируют внести изменения и в Правила благоустройства. Так, после проведения работ в осенне-зимний период необходимо будет восстановить благоустройство территории не позднее 1 июня. Также регламентируется размещение вендинговых автоматов с питьевой водой.

Будут внесены поправки в программу «Формирование современной городской среды» в связи с добавлением туда ремонта придомовых территорий по программе «Ижевский дворик».

Депутаты поддержали отчет о работе постоянной комиссии Городской думы по бюджету и финансам.