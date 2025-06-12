Ижевск. Удмуртия. В честь 265-летия в Ижевске установят маленьких Ижиков. Эти статуэтки станут ещё одной достопримечательностью и ознаменуют старт проекта «Прогулки с Ижиками» (0+), сообщила пресс-служба городской администрации.

Первая скульптура, Ижик-турист в цилиндре, кафтане и с рюкзаком за спиной, находится на металлической ограде вдоль аллеи, ведущей к ротонде около Летнего сада. Всего их будет восемь.

Каждая статуэтка отразит промышленный, туристический, развлекательный, культурный, спортивный, многонациональный, образовательный и технокреативный потенциал столицы Удмуртии. Например, спортивного Ижика можно будет встретить у плавательного комплекса «Сила воды – Инву», многонационального – у Дома дружбы народов.

Рядом с Ижиками прикрепят QR-код, перейдя по которому каждый сможет прочитать про проект и увидеть места размещения других миниатюр.

«Миниатюрные скульптуры-символы уже давно стали частью городской среды многих городов в России. Теперь Ижевск тоже в их числе. Такой небольшой по размеру подарок городу к его 265-летию должен стать большой туристической историей», – отметил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Оставшиеся скульптуры установят в Ижевске до конца сентября. В дальнейшем планируется запустить прогулочный маршрут в виде квеста по их поиску.