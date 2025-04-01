Глазов. Удмуртия. Здание культурного центра «Родник» в Глазове решили снести. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Сергей Коновалов, отвечая на вопрос корреспондента «Сусанина» Дмитрия Стрелкова.

Градоначальник отметил, что сейчас здание не находится в собственности администрации Глазова. Оно является частной собственностью. Тем не менее, жители продолжают активно следить за судьбой этого объекта.

«Мы всё время шутим, называя его «агентством по знакомству», сколько молодёжи здесь познакомилось, сколько интересных событий произошло у глазовчан. Поэтому за него переживают. Мы искали для этого объекта варианты решение судьбы, и голосование по городу проводили, и в национальные проекты пытались зайти. Несколько составов администрации и Городской думы думали над его судьбой. Центр территориального развития Удмуртии и общественники участвовали. Не найдя решения по нему, а здание находилось в аварийном состоянии, были вынуждены поставить объект на торги, в которых выиграла коммерческая компания», — напомнил глава Глазова.

Он заверил, что собственник ведёт себя достаточно конструктивно. Изначально пытался объект восстановить, чтобы сделать торгово-развлекательный центр с направлением для молодёжи. Но в момент снятия слоёв штукатурки обнаружились трещины. Дополнительное обследование подтвердило полную аварийность конструкций и фундамента.

«Дальше вкладывать средства в здание не представляется возможным. Как не прискорбно, здание будет демонтировано. Собственник рассматривает варианты постройки здесь или нового ТРЦ, или жилого комплекса», — сказал Сергей Коновалов.

Он подчеркнул, что собственник — бывший глазовчанин, имеющий крупный бизнес в Москве.

«Поэтому он тоже переживает за город. Он понимает, что лежит за этим зданием, хочет поучаствовать в судьбе города. Здесь появится то, что не помешает и будет конгруэнтно с историей города. Не будет вещей, которых мы остерегаемся — магазинов «неправильного» формата», — подытожил Сергей Коновалов.

Он также заверил, что скульптуры муз, которые украшают фасад старого здания, собственник собирается бережно сохранить. Предполагается, что их могут использовать при дизайне нового здания.