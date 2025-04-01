Глазов. Удмуртия. В стационаре Глазовской межрайонной больницы появится дополнительный вход для пациентов. Об этом сообщили в медучреждении.

Фундамент под новую входную группу начали заливать 31 марта. Дополнительный вход сделают в рамках капремонта семиэтажного корпуса стационара.

Вход появится со стороны улицы Парковой. Он будет предназначен для пациентов, которых привезли бригады скорой помощи. В результате их получится быстрее определить в стационарное отделение, операционную или реанимацию.

Напомним, что стационар Глазовской МБ начали ремонтировать в январе 2025 года. В 2024 году в больнице обновили операционные.