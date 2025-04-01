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В стационаре Глазовской межрайонной больницы начали создавать дополнительный вход для пациентов

09:40, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В стационаре Глазовской межрайонной больницы начали создавать дополнительный вход для пациентов
09:40, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#капитальный ремонт\n#скорая помощь\n#строительство
Источник фото: vk.com/gm_bolnitsa
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Через него будут поступать люди, которых привезла скорая помощь.

Глазов. Удмуртия. В стационаре Глазовской межрайонной больницы появится дополнительный вход для пациентов. Об этом сообщили в медучреждении. 

Фундамент под новую входную группу начали заливать 31 марта. Дополнительный вход сделают в рамках капремонта семиэтажного корпуса стационара.

Вход появится со стороны улицы Парковой. Он будет предназначен для пациентов, которых привезли бригады скорой помощи. В результате их получится быстрее определить в стационарное отделение, операционную или реанимацию. 

Напомним, что стационар Глазовской МБ начали ремонтировать в январе 2025 года. В 2024 году в больнице обновили операционные

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09:40, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
300
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#капитальный ремонт\n#скорая помощь\n#строительство