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Дополнительно 1 млрд рублей выделят на ремонт дорог в центральном квадрате Ижевска в 2025 году

19:05, 06 августа, 2024
Дополнительно 1 млрд рублей выделят на ремонт дорог в центральном квадрате Ижевска в 2025 году
19:05, 06 августа, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#дороги
Фото: arzik2
82
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Кроме того, как и в 2024 году, будет направлено 1,2 млрд рублей на весь город.

Ижевск. Удмуртия. На ремонт дорог и тротуаров в центральном квадрате Ижевска в 2025 году дополнительно выделят 1 млрд рублей. Об этом журналистам 6 августа рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Напомним, в 2024 году Ижевск получил 1,2 млрд рублей на восстановление дорог, тротуаров. Такая же сумма предусмотрена и на 2025 год, а также 1 млрд на центральные улицы столицы Удмуртии. 

В настоящее время разрабатывается концепция. Например, в список попадет улица Удмуртская от улицы Ленина до улицы Кирова. 

19:05, 06 августа, 2024
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#дороги