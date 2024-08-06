Дополнительно 1 млрд рублей выделят на ремонт дорог в центральном квадрате Ижевска в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. На ремонт дорог и тротуаров в центральном квадрате Ижевска в 2025 году дополнительно выделят 1 млрд рублей. Об этом журналистам 6 августа рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, в 2024 году Ижевск получил 1,2 млрд рублей на восстановление дорог, тротуаров. Такая же сумма предусмотрена и на 2025 год, а также 1 млрд на центральные улицы столицы Удмуртии.

В настоящее время разрабатывается концепция. Например, в список попадет улица Удмуртская от улицы Ленина до улицы Кирова.