Дополнительно 1 млрд рублей выделят на ремонт дорог в центральном квадрате Ижевска в 2025 году

Кроме того, как и в 2024 году, будет направлено 1,2 млрд рублей на весь город.
Ижевск. Удмуртия. На ремонт дорог и тротуаров в центральном квадрате Ижевска в 2025 году дополнительно выделят 1 млрд рублей. Об этом журналистам 6 августа рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Напомним, в 2024 году Ижевск получил 1,2 млрд рублей на восстановление дорог, тротуаров. Такая же сумма предусмотрена и на 2025 год, а также 1 млрд на центральные улицы столицы Удмуртии.
В настоящее время разрабатывается концепция. Например, в список попадет улица Удмуртская от улицы Ленина до улицы Кирова.