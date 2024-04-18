МыСпросилиЗаВас: где в Ижевске можно найти сохранившиеся булыжные мостовые

Ижевчанин Павел Лопатин спросил у «Сусанина»: «Сохранились ли в Ижевске места, где можно найти остатки булыжных мостовых?».

Дать ответ на этот вопрос нам помог ижевский историк и экскурсовод Максим Блинов.

Булыжник долгое время был самым основным материалом для благоустройства улиц. В Ижевске дороги им начали устилать ещё в начале 1920-х годов и продолжали массово использовать до 1950-х годов, пока на смену не пришёл асфальт.

За 30 лет использования булыжника им устлали практически все улицы и проулки города. Когда начали использовать другой вид покрытия, старые мостовые просто укатывали в асфальт, сохранив их для будущих поколений.

Со временем из-под асфальта начали проглядываться булыжные дороги.

«Булыжные мостовые сохранились под большинством центральных улиц, но открытые участки есть не везде. Самый большой из них — на улице Голублева, которая существовала ещё с XIX века. Также встречаются фрагменты булыжных мостовых на улицах Баранова, Красной, Карла Либкнехта», — рассказал Максим Блинов.