Глава Удмуртии вновь обратил внимание властей Ижевска на состояние спуска на городской набережной

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вновь обратил внимание властей Ижевска на состояние спуска на городской набережной от монумента «Навеки с Россией». Об этом он сообщил на аппаратном совещании 17 июля.

Напомним, ранее на состояние ступеней пожаловалась местная жительница. Ответ администрации о проведении обследования не устроил главу. Ситуацию в ходе аппаратного совещания объяснила глава администрации Октябрьского района Ижевска Наталья Новикова.

По ее словам, ранее было проведено обследование места, была подана смета в администрацию города, однако средств на восстановление спуска не нашлось. Работы оценивались в 11 млн рублей. «В этом году мы повторно направили туда подрядную организацию для просчета, но в связи со сложившейся ситуацией ценник вырос. Предварительная сумма — 25-30 млн рублей», — рассказала Наталья Новикова.

Как заявил глава Умуртии, без ремонта в следующем году «там невозможно будет спускаться». Александр Бречалов поручил вице-премьеру Игорю Асабину вместе с командой выйти с проверкой на данный участок.