Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Инсулинорезистентность излечима! Лонгрид Семейное дело — раскрасить мир в цвет любимых глаз Лонгрид Ремесло – варить стекло Лонгрид

Глава Удмуртии вновь обратил внимание властей Ижевска на состояние спуска на городской набережной

09:45, 17 июля, 2023
Глава Удмуртии вновь обратил внимание властей Ижевска на состояние спуска на городской набережной
09:45, 17 июля, 2023
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
126
0

Александр Бречалов поручил вице-премьеру Игорю Асабину вместе с командой выйти с проверкой на данный участок.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вновь обратил внимание властей Ижевска на состояние спуска на городской набережной от монумента «Навеки с Россией». Об этом он сообщил на аппаратном совещании 17 июля.

Напомним, ранее на состояние ступеней пожаловалась местная жительница. Ответ администрации о проведении обследования не устроил главу. Ситуацию в ходе аппаратного совещания объяснила глава администрации Октябрьского района Ижевска Наталья Новикова.

По ее словам, ранее было проведено обследование места, была подана смета в администрацию города, однако средств на восстановление спуска не нашлось. Работы оценивались в 11 млн рублей. «В этом году мы повторно направили туда подрядную организацию для просчета, но в связи со сложившейся ситуацией ценник вырос. Предварительная сумма — 25-30 млн рублей», — рассказала Наталья Новикова.

Как заявил глава Умуртии, без ремонта в следующем году «там невозможно будет спускаться». Александр Бречалов поручил вице-премьеру Игорю Асабину вместе с командой выйти с проверкой на данный участок.

09:45, 17 июля, 2023
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#ремонт