За 3 дня проверок масочного режима в Ижевске составили 28 протоколов о нарушениях

Рейды прошли в трёх районах города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Профилактические проверки прошли 25 и 26 октября в Индустриальном и Первомайском районах города. В состав комиссии вошли представители Административной комиссии Ижевска, Роспотребнадзора, МВД по Удмуртии, Минтранса Удмуртии, а также контролеры ИПОПАТ и ИжГЭТ. Группа проверяла наличием масок у пассажиров общественного транспорта, маршруты которого проходят по улицам Удмуртской, Дзержинского, Советской, Ленина и другим. Осмотру также подверглись и граждане, ожидающие свой транспорт на остановках.

На территорию Устиновского района рабочая группа выехала 27 октября. Целью этого рейда было донесение информации до горожан, что обычная маска защищает их от серьезных инфекционных заболеваний.

Некоторые жители Ижевска считают, что после прохождения вакцинации масочный режим можно не соблюдать, но это не так. Гражданин, поставивший обе прививки от ковида может являться носителем вируса, даже если не имеет внешних признаков заболевания, поэтому вакцинация не освобождает его от обязанности носить маску в общественных местах.

В большинстве случаев ижевчане после замечания о наличии маски без лишних вопросов надевают ее, но иногда возникают случаи, когда человек ее просто не имеет или категорически отказывается носить. В таком случае представители Административной комиссии Ижевска составляют протокол об административном правонарушении. После завершения рейда все документы направляются на рассмотрение в Административные комиссии районов, либо города Ижевска, где нарушителям выписывают штрафы.

Проверки с целью выявления нарушений масочного режима в общественном транспорте и общественных местах будут продолжаться и дальше. За 3 дня текущей недели было составлено 28 протоколов в отношении граждан, отказывающихся соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила.

Для сохранения своего здоровья ижевчане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в любых общественных местах, в том числе и в транспорте.

Напомним, что с 15 октября профилактические рейды проводятся ежедневно. Такие проверки стали крайней мерой, так как многочисленные уговоры соблюдения масочного режима не помогли.