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Информация о нарушении прав жителей деревни Двигатель в Удмуртии дошла до главы СК России

09:40, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Информация о нарушении прав жителей деревни Двигатель в Удмуртии дошла до главы СК России
09:40, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
495
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#нарушения\n#проверка
Источник фото: СУ СК России по Удмуртии
495
0

Жители пожаловались, что власти снесли здание, где располагались детский сад и школа, но не построили новое.

Воткинск. Удмуртия. Глава СК России поручил предоставить информацию о проверке по факту нарушения прав жителей одной из деревень Воткинского района Удмуртии. Об этом сообщает следственный комитет России. 

Ранее в одной из соцсетей жители деревни Двигатель разместили видео, в котором обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они сообщили, что летом 2024 года в деревне снесли здание 1961 года постройки. В нём располагались детский сад, школа, фельдшерский пункт и дом культуры. 

Новый объект местные власти не возвели из-за нерентабельности строительства. В результате жителям деревни приходится возить детей в соседние населенные пункты. 

Также в видео люди рассказали, что в адрес членов инициативной группы, которые отстаивают права на постройку новых зданий, поступают угрозы. 

По данному факту в следственном управлении СК России по Удмуртии проводят проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе процессуальной проверки. 

09:40, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
495
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#нарушения\n#проверка