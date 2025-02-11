Воткинск. Удмуртия. Глава СК России поручил предоставить информацию о проверке по факту нарушения прав жителей одной из деревень Воткинского района Удмуртии. Об этом сообщает следственный комитет России.

Ранее в одной из соцсетей жители деревни Двигатель разместили видео, в котором обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они сообщили, что летом 2024 года в деревне снесли здание 1961 года постройки. В нём располагались детский сад, школа, фельдшерский пункт и дом культуры.

Новый объект местные власти не возвели из-за нерентабельности строительства. В результате жителям деревни приходится возить детей в соседние населенные пункты.

Также в видео люди рассказали, что в адрес членов инициативной группы, которые отстаивают права на постройку новых зданий, поступают угрозы.

По данному факту в следственном управлении СК России по Удмуртии проводят проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе процессуальной проверки.