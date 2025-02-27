Ижевск. Удмуртия. Индивидуальный предприниматель заплатит штраф за хранение продукции неизвестного происхождения в кафе «Кинза» в Ижевске. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В октябре 2024 года сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры Октябрьского района Ижевска проверили, как индивидуальный предприниматель Квятковский А. Л. соблюдает требования ветеринарного законодательства в кафе «Кинза».

Специалисты обнаружили 28,75 кг говядины, вырезки говядины и свиной шеи, а также 0,954 кг сосисок, куриных и перепелиных яиц без маркировки, даты выработки и сроков годности.

В морозильной камере нашли замороженное бескостное мясо бедра цыплёнка-бройлера от производителя АО «Турбаслинские бройлеры», которое было изготовлено 25 июля 2024 года. При этом на мясо не нашлось ветеринарных сопроводительных документов.

Данные нарушения не позволяют подтвердить качество и безопасность продукции.

20 февраля 2025 года управление Россельхознадзора привлекло ИП к административной ответственности. Предпринимателю назначили штраф.