Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали банк за психологическое давление на жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Во время внеплановой выездной проверки сотрудники приставы выявили нарушения в работе банка. Оказалось, что его сотрудники для возврата просроченной задолженности психологически давили на клиентов, поставив их на автоматический дозвон.

Одному должнику поступило 117 вызовов, другому — 284, ещё одному — 319. Выяснилось, что давление оказывалось на 15 граждан.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Банк оштрафовали на 100 тыс. рублей.