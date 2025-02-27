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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За психологическое давление на жителей Удмуртии банк оштрафовали на 100 тысяч рублей

13:00, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За психологическое давление на жителей Удмуртии банк оштрафовали на 100 тысяч рублей
13:00, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#банк\n#нарушения\n#звонки\n#долги
Источник фото: unsplash.com (Julian Hochgesang)
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Автоматизированный интеллектуальный агент совершал многочисленные звонки должникам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали банк за психологическое давление на жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. 

Во время внеплановой выездной проверки сотрудники приставы выявили нарушения в работе банка. Оказалось, что его сотрудники для возврата просроченной задолженности психологически давили на клиентов, поставив их на автоматический дозвон. 

Одному должнику поступило 117 вызовов, другому — 284, ещё одному — 319. Выяснилось, что давление оказывалось на 15 граждан. 

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Банк оштрафовали на 100 тыс. рублей.  

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13:00, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Удмуртия\n#банк\n#нарушения\n#звонки\n#долги