Удмуртия. Региональным управлением Роспотребнадзора проведены внеплановые проверки 24 магазинах сети ООО «Торгсервис 18» («Светофор)», расположенных в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Можгае, Глазове, а также в посёлках Ува и Игра. В ходе рейдов выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, технических регламентов и защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Среди выявленных нарушений:

· хранение и продажа продуктов без маркировки и упаковки;

· нарушение условий хранения скоропортящихся продуктов;

· реализация просроченных товаров;

· нарушение товарного соседства пищи и непродовольственных товаров;

· отсутствие контроля за температурным режимом хранения;

· необорудованные места для хранения бракованной и просроченной продукции;

· отсутствие фасовочных помещений и условий для соблюдения гигиены;

· несоблюдение сроков прохождения медосмотров и гигиенической аттестации сотрудников;

· отсутствие необходимой информации для потребителей (сроки годности, цены, маркировка).

В рамках проверок лаборатории Управления исследовали 42 пробы пищевой продукции, из которых три не соответствовали нормам: в масле и сыре обнаружены растительные жиры. Также проверено 8 образцов непищевой продукции, один из которых не соответствовал требованиям маркировки.

По результатам проверок из оборота изъято 136 партий продуктов общим весом 3810,73 кг (мясо, сыр, сливочное масло, молоко, макаронные изделия и др.), арестовано 80 пар обуви, 18 единиц товаров лёгкой промышленности и 375,2 литров парфюма, составлено 90 административных протоколов, 12 из них переданы в суд.