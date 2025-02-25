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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии выявлены массовые нарушения в магазинах сети «Светофор»

16:05, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии выявлены массовые нарушения в магазинах сети «Светофор»
16:05, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
318
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продукты\n#торговля\n#нарушения
Источник фото: Яндекс Карты
318
0

Плановые проверки прошли в 24 магазинах.

Удмуртия. Региональным управлением Роспотребнадзора проведены внеплановые проверки 24 магазинах сети ООО «Торгсервис 18» («Светофор)», расположенных в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Можгае, Глазове, а также в посёлках Ува и Игра. В ходе рейдов выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, технических регламентов и защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Среди выявленных нарушений:

·         хранение и продажа продуктов без маркировки и упаковки;

·         нарушение условий хранения скоропортящихся продуктов;

·         реализация просроченных товаров;

·         нарушение товарного соседства пищи и непродовольственных товаров;

·         отсутствие контроля за температурным режимом хранения;

·         необорудованные места для хранения бракованной и просроченной продукции;

·         отсутствие фасовочных помещений и условий для соблюдения гигиены;

·         несоблюдение сроков прохождения медосмотров и гигиенической аттестации сотрудников;

·         отсутствие необходимой информации для потребителей (сроки годности, цены, маркировка).

В рамках проверок лаборатории Управления исследовали 42 пробы пищевой продукции, из которых три не соответствовали нормам: в масле и сыре обнаружены растительные жиры. Также проверено 8 образцов непищевой продукции, один из которых не соответствовал требованиям маркировки.

По результатам проверок из оборота изъято 136 партий продуктов общим весом 3810,73 кг (мясо, сыр, сливочное масло, молоко, макаронные изделия и др.), арестовано 80 пар обуви, 18 единиц товаров лёгкой промышленности и 375,2 литров парфюма, составлено 90 административных протоколов, 12 из них переданы в суд.

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16:05, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
318
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#продукты\n#торговля\n#нарушения