За неделю в Ижевске составили более 55 протоколов за несоблюдение масочного режима

Рейды по выявлению антимасочников в общественном транспорте проходят ежедневно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются проверки с целью выявления нарушений масочного режима в общественном транспорте. 22 октября представители Миндортранса Удмуртии, сотрудники правоохранительных органов и административной комиссии Ижевска, а также контролеры ИПОПАТ совместно вновь вышли в профилактический рейд. В этот раз — по Октябрьскому району.

«С 15 октября профилактические рейды проводятся ежедневно и за последнюю неделю составлено более 55 протоколов», — рассказала ведущий юрисконсульт административной инспекции Ижевска Олеся Михонина.

Проверки проходят в каждом районе города. В большинстве случаев жители без лишних вопросов надевают маску, но бывают ситуации, когда у человека ее нет, или он отказывается ее надевать. Тогда сотрудники составляют протокол, в котором фиксируют нарушение. Далее документ направляют на рассмотрение в административную комиссию района либо города, которая выносит решение. В настоящее время за не соблюдение масочного режима человеку могут выписать штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Некоторые горожане не видят в масках надобности, однако носят, чтобы избежать штрафов. «Я не против масок, но не вижу в них никакой пользы», — рассказал один из пассажиров общественного транспорта.

Другие носят маски для того, чтобы защитить детей. «Носим маски, потому что ребенок болеет, и мы в больницу ездим на прием. Мы все переболели ковидом и поэтому правила стараемся соблюдать. У меня ребенок часто болеет, я не хочу, чтобы другие дети тоже часто болели», — поделилась молодая мама.

Также масочный режим соблюдают и пожилые люди, о чем рассказала одна из пассажирок: «Я считаю, что это нужная мера. Если говорят, что коронавирус такая страшная болезнь, то нужно и маски носить, и прививки делать, чтобы обезопасить себя».