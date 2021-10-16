«Это возможность защитить каждого»: в Ижевске прошел рейд по соблюдению масочного режима

Проверки стали крайней мерой, поскольку многочисленные уговоры не помогли.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл профилактический рейд по соблюдению масочного режима. Участие в нём приняли представители разных структур: администрация города, Роспотребнадзор, полиция, республиканский Миндортранс, контролёры общественного транспорта и журналисты.

Точкой старта была выбрана остановка «Городская администрация» по направлению в центр. Через неё проходит дорога для девяти маршрутов общественного транспорта.

На самой остановке не все пассажиры надевают маски. Большинство достают их уже при посадке в транспорт, а кто-то и вовсе не считает нужным использовать, но в то же время некоторые носят средства защиты с собой.

Как пояснил журналистам замглавы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, целью рейда было не напугать и наказать нарушителей, а дать понять, что в общественных местах носить маски просто необходимо.

«Прежде всего, хотелось бы пообщаться с людьми, понять, почему они игнорируют личную безопасность, попытаться объяснить им, что всё очень серьёзно, что ситуация тревожная, и игнорирование элементарных мер защиты — это просто безрассудно», — объяснил суть рейда Дмитрий Чистяков.

Проверки с участием административной комиссии и полиции стали крайней мерой, поскольку многочисленные уговоры через официальные каналы, через объявления и СМИ не работают. Когда иные меры убеждения не помогают, остаётся применить санкции.

«Ситуация крайне сложная. Другого выхода у нас нет. Но большинство людей нас поддерживает. Они недовольны, что рядом с ними кто-то отказывается соблюдать установленные правила, — сказал Дмитрий Чистяков. — Я призываю горожан: сейчас надо собраться. Надо помочь нашим медикам, самим себе. Это не прихоть власти. Это возможность защитить каждого из вас».

Он также добавил, что рейды в общественном транспорте, в торговых точках и иных местах, где имеется скопление людей, будут регулярными.

Довольно часто среди гражда без масок оказывались молодые люди. Один из них, отвечая на вопрос Дмитрия Чистякова о защитных мерах, сказал, что уже переболел, поэтому с собой маску не носит. К сожалению, молодой человек не воспринимал всерьёз ситуацию. Во время этого разговора на остановке сидели две молодые девушки, которые надели маски только после того, как на них обратили внимание.

В общественном транспорте людей без масок было уже меньше. При этом нарушители в основном понимают необходимость защищать органы дыхания, но не следуют этой мере. Один из пассажиров заявил проверяющим, что наденет маску завтра. Тем не менее, сотрудники административной комиссии и полиции составили на него протокол о нарушении масочного режима.

В течение всего рейда Дмитрий Чистяков подходил к молодым людям и простым языком пытался донести необходимость мер ограничения, каждому он повторял, что ситуация с заболеваемостью в городе сложная, а больницы и без того переполнены.

За время профилактического мероприятия было составлено два протокола за нарушение режима повышенной готовности, обязывающего носить маски. По информации пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, в регионе с начала года составили 17 492 протокола. По статье 6.3 КоАП России штраф может достигать 40 тыс. рублей, а если по вине нарушителя кто-то заболел — до 300 тыс. рублей.