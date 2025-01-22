В Ижевске приостановили работу службы доставки роллов «Море Лосося»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно закрыли службу доставки «Море Лосося» из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

«Море Лосося» занимается доставкой суши, роллов и пиццы. Из-за информации, что клиенты службы заразились кишечной инфекцией, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку.

В результате были выявлены нарушения СанПиН: на кухне нет производственных моечных ванн для мытья продуктов и раковины для мытья рук; до конца не вымыты ёмкости рисоварок, не отмыты поверхности воздуховодов и вытяжек; в помещениях бегают тараканы, а у поваров не проверяют наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также признаков инфекционных заболеваний.

Помимо этого, у предпринимателя нет документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям, на кухне отсутствуют технико-технологические карты на пиццу, роллы и суши, а также нет декларации о соответствии техническим регламентам.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции и смывов с объектов окружающей среды. Лабораторные исследования выявили в них норовирус.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы передали в суд. В итоге деятельность службы доставки «Море Лосося» приостановили на 90 суток. Эпидемиологическое расследование продолжается.