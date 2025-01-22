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В Ижевске приостановили работу службы доставки роллов «Море Лосося»

16:50, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске приостановили работу службы доставки роллов «Море Лосося»
16:50, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#еда\n#нарушения
Источник фото: unsplash.com (Jakub Dziubak)
94
0

В заведении бегали тараканы, а в продукции нашли норовирус.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно закрыли службу доставки «Море Лосося» из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

«Море Лосося» занимается доставкой суши, роллов и пиццы. Из-за информации, что клиенты службы заразились кишечной инфекцией, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. 

В результате были выявлены нарушения СанПиН: на кухне нет производственных моечных ванн для мытья продуктов и раковины для мытья рук; до конца не вымыты ёмкости рисоварок, не отмыты поверхности воздуховодов и вытяжек; в помещениях бегают тараканы, а у поваров не проверяют наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также признаков инфекционных заболеваний. 

Помимо этого, у предпринимателя нет документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям, на кухне отсутствуют технико-технологические карты на пиццу, роллы и суши, а также нет декларации о соответствии техническим регламентам. 

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции и смывов с объектов окружающей среды. Лабораторные исследования выявили в них норовирус. 

В результате был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы передали в суд. В итоге деятельность службы доставки «Море Лосося» приостановили на 90 суток. Эпидемиологическое расследование продолжается. 

16:50, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#еда\n#нарушения