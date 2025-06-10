Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обнаружили нарушителей, которые в период нерестового запрета передвигались по городскому пруду на маломерных судах. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

С 25 апреля по 5 июня 2025 года в Удмуртии действовал нерестовый запрет. Во время ограничений сотрудники отдела экологического контроля Минприроды Удмуртии провели патрулирование Ижевского водохранилища. В результате обнаружения навигации маломерных судов специалисты составили 9 протоколов об административных правонарушениях.

Жителям региона напоминают, что передвигаться на маломерных судах в Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками можно с 6 июня по 1 ноября, а в остальных водоёмах — с 16 июня по 30 ноября.

Также инспекторы обследовали берег. Во время рейдов они не выявили незаконный слив сточных вод и места возможного негативного воздействия на пруд.