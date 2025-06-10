Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Во время нерестового запрета на пруду Ижевска 9 раз находили нарушителей навигации

14:55, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Во время нерестового запрета на пруду Ижевска 9 раз находили нарушителей навигации
14:55, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#рыбалка\n#нарушения
Источник фото: Минприроды Удмуртии
246
0

Они передвигались по водоёму на маломерных судах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обнаружили нарушителей, которые в период нерестового запрета передвигались по городскому пруду на маломерных судах. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

С 25 апреля по 5 июня 2025 года в Удмуртии действовал нерестовый запрет. Во время ограничений сотрудники отдела экологического контроля Минприроды Удмуртии провели патрулирование Ижевского водохранилища. В результате обнаружения навигации маломерных судов специалисты составили 9 протоколов об административных правонарушениях.

Жителям региона напоминают, что передвигаться на маломерных судах в Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками можно с 6 июня по 1 ноября, а в остальных водоёмах — с 16 июня по 30 ноября. 

Также инспекторы обследовали берег. Во время рейдов они не выявили незаконный слив сточных вод и места возможного негативного воздействия на пруд.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:55, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#рыбалка\n#нарушения