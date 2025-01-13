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Для проверки качества уборки дворов Ижевска специалисты провели в 2025 году почти тысячу рейдов

17:10, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Для проверки качества уборки дворов Ижевска специалисты провели в 2025 году почти тысячу рейдов
17:10, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
593
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#дворы\n#нарушения
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
593
0

Управляйки получили четыре штрафа.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Ижевске провели 963 рейда для проверки соблюдения Правил благоустройства города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Придомовые территории ежедневно осматривают сотрудники Административной инспекции и районных администраций Ижевска. Они проверяют состояние кровель домов и пешеходных дорожек, а также то, как во дворах убирают и вывозят снег. 

В результате специалисты уже выявили 278 нарушений, 156 из них были своевременно устранены. 90 представителей управляющих компаний были вызваны на протокол, управляйки получили 4 штрафа за неисполнение своих обязанностей. 

17:10, 13 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
593
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#дворы\n#нарушения