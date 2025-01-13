Для проверки качества уборки дворов Ижевска специалисты провели в 2025 году почти тысячу рейдов

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Ижевске провели 963 рейда для проверки соблюдения Правил благоустройства города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Придомовые территории ежедневно осматривают сотрудники Административной инспекции и районных администраций Ижевска. Они проверяют состояние кровель домов и пешеходных дорожек, а также то, как во дворах убирают и вывозят снег.

В результате специалисты уже выявили 278 нарушений, 156 из них были своевременно устранены. 90 представителей управляющих компаний были вызваны на протокол, управляйки получили 4 штрафа за неисполнение своих обязанностей.