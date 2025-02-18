Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Удмуртии выявили нарушения в 10 торговых объектах, изготавливающих шаурму

10:20, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии выявили нарушения в 10 торговых объектах, изготавливающих шаурму
10:20, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
383
0
#Удмуртия\n#нарушения\n#индивидуальные предприниматели
Источник фото: unsplash.com (Eugene Kucheruk)
383
0

Отсутствие специальной регистрации, нужных документов и несвоевременное уведомление о поступлении товара не позволяет подтвердить безопасность их продукции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили нарушения в 10 торговых объектах, изготавливающих и продающих шаурму. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

С 7 по 13 февраля сотрудники Россельхознадзора проверили в Удмуртии 12 торговых точек, где продают шаурму. В результате в 10 объектах были выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства. 

У индивидуальных предпринимателей отсутствовала регистрация в федеральной государственной информационной системе «Ветис», не было ветеринарных сопроводительных документов на купленную курицу и свинину, а также они несвоевременно гасили ветеринарно-сопроводительную документацию. Из-за этого нельзя подтвердить безопасность продукции, которую реализуют торговые объекты. 

13 февраля 10 индивидуальных предпринимателей получили предостережения о недопустимости подобных нарушений. 

10:20, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
383
0
#Удмуртия\n#нарушения\n#индивидуальные предприниматели