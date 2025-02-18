Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили нарушения в 10 торговых объектах, изготавливающих и продающих шаурму. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 7 по 13 февраля сотрудники Россельхознадзора проверили в Удмуртии 12 торговых точек, где продают шаурму. В результате в 10 объектах были выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства.

У индивидуальных предпринимателей отсутствовала регистрация в федеральной государственной информационной системе «Ветис», не было ветеринарных сопроводительных документов на купленную курицу и свинину, а также они несвоевременно гасили ветеринарно-сопроводительную документацию. Из-за этого нельзя подтвердить безопасность продукции, которую реализуют торговые объекты.

13 февраля 10 индивидуальных предпринимателей получили предостережения о недопустимости подобных нарушений.