Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали предпринимателя, который выдавал рекламу под видом официальных уведомлений. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Удмуртии.

Ранее жители многоэтажек Ижевска в своих почтовых ящиках нашли рекламные листовки, в которых сообщалось, что владельцам квартир нужно провести метрологическую поверку приборов учёта воды. В рекламе присутствовали фразы: «Предписание», «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ», «индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку», «утвержденный график проведения поверки».

Помимо этого, в листовках предприниматель ссылался на нормативно-правовые акты, поставил отметку в виде печати красного цвета «ПОВТОРНО» и изображение двуглавого орла.

Из-за данных изображений и фраз люди начинали считать, что им обязательно нужно воспользоваться данной услугой, чтобы выполнить предписание надзорного органа.

За распространение такой рекламы предпринимателя в 2025 году уже два раза привлекали к административной ответственности. Его обязали выплатить штрафы.