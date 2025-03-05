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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии предприниматель получил штраф за распространение рекламы под видом официальных уведомлений

16:03, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии предприниматель получил штраф за распространение рекламы под видом официальных уведомлений
16:03, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#предприниматель\n#нарушения
Источник фото: ИА «Сусанин»
204
0

В листовках он использовал изображение двуглавого орла и надпись «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали предпринимателя, который выдавал рекламу под видом официальных уведомлений. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Удмуртии. 

Ранее жители многоэтажек Ижевска в своих почтовых ящиках нашли рекламные листовки, в которых сообщалось, что владельцам квартир нужно провести метрологическую поверку приборов учёта воды. В рекламе присутствовали фразы: «Предписание», «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ», «индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку», «утвержденный график проведения поверки». 

Помимо этого, в листовках предприниматель ссылался на нормативно-правовые акты, поставил отметку в виде печати красного цвета «ПОВТОРНО» и изображение двуглавого орла. 

Из-за данных изображений и фраз люди начинали считать, что им обязательно нужно воспользоваться данной услугой, чтобы выполнить предписание надзорного органа. 

За распространение такой рекламы предпринимателя в 2025 году уже два раза привлекали к административной ответственности. Его обязали выплатить штрафы. 

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16:03, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#предприниматель\n#нарушения