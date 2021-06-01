Вода в Ижевском пруду не прошла поверку

Песок же отвечает всем гигиеническим нормативам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вода из пруда не соответствует нормативам по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Несмотря на это, городской пляж с 1 июня станет официальным местом отдыха у воды. Но на территории будет подвешен черный шар, означающий, что купаться в пруду не рекомендуется. Как только вода станет безопасна для посетителей, этот знак уберут.

Каждые 10 дней на пляже будет проводиться мониторинг состояния песка и воды. Пока песок соответствует микробиологическим и паразитологическим показателям.

Помимо спасателей, которые дежурят круглосуточно каждый день, на территории пруда расположены 15 видеокамер, следящих за ситуацией на воде: 5 из них работают на пляже, а 1 расположена в районе поселка Воложка.

В жаркую погоду выставят дополнительные спасательные посты и организуют патрулирование территории центрального городского пляжа и поселка Воложка.