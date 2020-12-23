Путин рекомендовал главам регионов объявить 31 декабря выходным

Рабочий день будет перенесен на 26 число.



Ново-Огарево. Московская область. Президент России поддержал идею сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем по всей стране. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря, пишут «Известия»

С предложением о дополнительном выходном выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он указал, что многие регионы уже объявили 31 декабря праздничным днем.

Президент идею одобрил. В то же время он напомнил, что на федеральном уровне объявить выходной в такие короткие сроки нельзя. В связи с этим он рекомендовал принять соответствующее решение главам регионов на местном уровне.

Ранее федеральные власти предоставили субъектам право самим решать, перенести ли рабочий день с 31 на 26 декабря. Данной возможностью воспользовались более 30 регионов, в том числе Пензенская, Архангельская, Магаданская, Воронежская и Иркутская области, Севастополь, Чувашская Республика, Тува, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург.