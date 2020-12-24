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Глава Удмуртии рекомендовал сделать 31 декабря выходным

11:20, 24 декабря, 2020
Ксения Чернова
Глава Удмуртии рекомендовал сделать 31 декабря выходным
11:20, 24 декабря, 2020
Ксения Чернова
2487
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#Александр Бречалов\n#Владимир Путин\n#Новый год
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
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Ранее об этом руководителей регионов попросил президент.

Ижевск. Удмуртия. 31 декабря в Удмуртии всё-таки будет выходным. Об этом, выступая на сессии Госсовета Удмуртской Республики, сказал глава региона Александр Бречалов.
«31 декабря в Удмуртии рекомендую как глава, для органов власти – это нерабочий день, соответственно рекомендую сделать нерабочим днем», – сообщил он.
Отметим, что бизнес самостоятельно решает работать или отдыхать 31 декабря. Ранее предполагалось, что последний день года в республике будет рабочим. Однако накануне президент России Владимир Путин рекомендовал регионам отдохнуть в канун Нового года.
11:20, 24 декабря, 2020
Ксения Чернова
2487
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#работа\n#Александр Бречалов\n#Владимир Путин\n#Новый год