Рабочая суббота в Удмуртии, пополнение атомного флота России и землетрясение на Филиппинах: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Морозное утро пятницы, 25 декабря, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей Удмуртии, России и мира.

«Суббота — девочкам работа»

Суббота, 26 декабря, будет рабочим днём в Удмуртии. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Речь идёт о лицах, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы и ряд других», — говорится в сообщении.

Также объявить 26 декабря рабочим днём с предоставлением дня отдыха 31 декабря рекомендуется руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, а также руководителям организаций, расположенных на территории республики.

Напомним, накануне Александр Бречалов сообщил, что 31 декабря станет выходным днём в Удмуртии, а не рабочим, как заявлял ранее.

«Не служил бы я на флоте…»

Ряды Военно-морского флота России планируют усилить 14 атомными подводными лодками (АПЛ). Как передают «Известия» , об этом сообщил замминистра обороны страны Алексей Криворучко.

Он отметил, что мощности завода «Севмаш» загружены заказами министерства обороны до 2027 года. В течение этого времени предприятие ежегодно будет передавать ВМФ России по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

Также ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует строить новый российский авианосец на северодвинском заводе «Севмаш». Проектирование нового судна начнётся сразу после того, как Минобороны России примет соответствующее решение.

«Гром гремит, земля трясётся»

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у побережья Филиппин. Как передаёт RT , об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 27 км к западу от города Батангас. Очаг залегал на глубине 144 км. Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Днём ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья Палау. эпицентр подземных толчков располагался в 89 км к юго-западу от острова Ангаур. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.