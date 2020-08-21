Депутат Госдумы России Андрей Исаев побывал на строительстве соцобъектов в Ижевске

Две большие школы появятся в городе в 2021 году.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Государственной Думы России от Удмуртии Андрей Исаев побывал в Ижевске. В четверг, 20 августа, парламентарий посетил два строительных объекта, где возводятся здания общеобразовательных школ.

В микрорайоне А-10, на улице Ильфата Закирова, строится здание на 825 мест. Стройка началась в конце 2019 года, а завершить её планируют в июне 2021 года. По словам строителей, к началу нового года возведение коробки будет полностью завершено, и рабочие смогут приступить к внутренней отделке.

Ещё одна новая школа на 1224 места строится на улице Берша. К 1 сентября 2021 года здесь появится современное трёхэтажное здание с развитой инфраструктурой.

«Район на улице Берша активно развивается, в новые дома заезжают молодые семьи, поэтому потребность в школе большая. Новый объект позволит снять нагрузку с переполненных соседних школ. Обучение здесь будет организовано с применением передовых технологий. Уверен, школа станет одной из лучших и в Удмуртии, и в России», — отметил председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.

Сейчас подрядчик завершает монтаж перекрытий третьего этажа, приступает к кровле, уже завершено обустройство лестничных маршей, в ближайшее время начнётся техническое присоединение здания к коммуникациям.

Андрей Исаев отметил, что, несмотря на большой объём работы и прошлые отставания от графика, строительство набирает обороты.

«Объект масштабный и важный для образовательной инфраструктуры Ижевска. Самое главное сейчас вернуться в график и не допустить задержек с финансированием. Знаю, что жители микрорайона активно следят за строительством, это создаёт определённый стимул сдать объект к обозначенному сроку. Новые школы — безусловный плюс для развития образования в городе. Сегодня современные образовательные учреждения опираются не только на инновационные технологии, но на совершенно новый подход к обучению детей», — прокомментировал Андрей Исаев.