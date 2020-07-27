Жителям Сарапула представили варианты благоустройства Пушкинского сада

Горожане могут проголосовать за один из трёх вариантов.

Сарапул. Удмуртия. Проекты благоустройства Пушкинского сада представили в Сарапуле. Варианты эскизов разместил на своей странице «ВКонтакте» глава города Александр Ессен.

«Несколько поколений сарапульцев выросло на аттракционах и ледяных горках этого прекрасного места отдыха в самом центре Сарапула. В настоящее время он требует серьезного благоустройства. По завершению реконструкции Ленинского парка мы начнём реализацию проекта на территории Пушкинского сада», — написал градоначальник.

Он сообщил, что помощь в разработке проекта оказывают молодые архитекторы компании ООО «Арсенал» из Воткинска. Перед ними поставлена задача разработать и предложить несколько вариантов концептуальных решений, реализовав которые Сарапул получит место активного отдыха для молодых семей с детьми, проведения мероприятий нетворкинга для подростков.

«Мы удовлетворили потребность сарапульцев на неспешный отдых в лесопарковой зоне, обновив Ленинский парк. Следующим объектом мы должны создать место любителям активного, подвижного отдыха — молодым семьям с детьми», — подчеркнул Ессен.

Пройдя по ссылке на его страницу «ВКонтакте», можно увидеть три варианта эскизных решений, предложенных архитекторами.