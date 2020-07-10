Власти Ижевска отменили конкурс на концессию по освещению города

Причиной стал коронавирус и нехватка денег.





Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска отменили проведение конкурса по заключению концессии на городское освещение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ижевска.

Согласно документу, причиной послужило введение статьи 31.1 федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» и распространение COVID-19.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и недополучением планового объема доходов в бюджет <…>, администрацией Ижевска принято решение об отмене открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения», — сообщили ИА «Сусанин» в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что у муниципалитета есть приоритетные социальные обязательства, и нет средств на перечисление платы потенциальному концессионеру в этом и последующих годах.

Напомним, что летом 2019 года администрация отказала в заключении соглашения компании «Спецэнергомонтаж» из-за того, что объект концессии не был сформирован и отсутствовал в перечне для передачи инвесторам.

Осенью 2019 года появился новый претендент – компания «Удмуртэнерго», которая совместно с Корпорацией развития Удмуртии скорректировала параметры концессионной инициативы. Инвестор планировал вложить 330 млн рублей в уличное освещение и за 3 года установить 3 800 новых светоточек. В итоге договорённость достигнута не была

В марте 2020 года на заключение концессии претендовали три компании. Конкурсные предложения они должны были представить до 19 июня.