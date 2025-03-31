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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вера Решетникова покинула должность руководителя Аппарата администрации Ижевска

14:00, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Вера Решетникова покинула должность руководителя Аппарата администрации Ижевска
14:00, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1583
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#отставка
Источник фото: izh.ru
1583
0

Она занимала пост замглавы города с 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Веру Решетникову уволили с поста руководителя Аппарата администрации Ижевска. Об этом «Сусанину» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Вера Васильевна занимала эту должность с 2021 года. До этого была начальником Управления организационной работы администрации города; начальником Отдела агитационно-пропагандистской работы Удмуртского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», преподавателем истории.

Временно исполнять её обязанности будет заместитель руководителя Аппарата администрации Ижевска. До этого он был начальником Правового управления правительства Севастополя Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя.

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14:00, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1583
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#отставка