Ижевск. Удмуртия. В Управлении благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска некому работать. Об этом «Сусанину» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее редакции сообщили, что в структурном подразделении горадминистрации работает всего один специалист. Сегодня, 18 июня 2025 года, «Сусанин» узнал, что она уволилась. Сейчас там остался только замначальника Управления Марат Мансуров, выполняющий работу трёх заместителей.

При этом на сайте администрации города в подразделении числится ряд сотрудников.

Напомним, в июле 2024 года сообщалось, что Управление благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска возглавил Рафаэль Ниязов, но позже его имя с сайта пропало.