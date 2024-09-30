Молодые деревья высадили в Сквере Победы в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Сквере Победы в Ижевске прошла высадка молодых деревьев. Поколения горожан все вместе украсили сквер саженцами рябины, сирени и ели.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков, который тоже принял участие в мероприятии, отметил, что в этом году начато большое дело в преддверии 80-летия Великой Победы.

«Идут ремонтные работы вокруг монумента у Вечного Огня. Мы меняем и брусчатку, и подходы, и дорогу отремонтируем. Всё это мы завершим к 9 мая. А сегодня мы высаживаем первые деревья из 80-и, в честь каждого года со дня Великой Победы. Несколько поколений — и кадеты, и ветераны, весь город — делают серьёзную, большую работу», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что у Вечного Огня будет заменено гранитное оформление пилонов; сам памятник неизвестному солдату будет укреплён и обшит.

Также в посадке деревьев участвовали почётный гражданин Ижевска, Заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин, депутат Госсовета Удмуртии Дмитрий Лукин, депутаты Городской думы, кадеты, представители ветеранских общественных организаций, семьи ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, ветераны боевых действий локальных войн, ветераны специальной военной операции и их семьи.

Вместе они посадили 24 деревца. Дмитрий Чистяков отметил, что эта работа проходит в рамках проекта «Зелёный код».

«В рамках этого проекта в октябре высадим деревья на улице Ленина. Мы запланировали очень много на ближайшую пятилетку. Ежегодно мы должны менять порядка 2 000 деревьев. Поэтому высадка в Сквере Победы — старт грандиозного проекта по изменению внешнего облика нашей любимой столицы», — резюмировал Дмитрий Чистяков.