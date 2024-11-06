Дмитрий Фомин стал начальником главного управления архитектуры Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Фомин занял должность начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации города, к своим обязанностям он приступил 6 ноября.

Наша справка: Фомин Дмитрий Петрович родился 21 августа 1975 года (49 лет) в Ижевске. Окончил ИжГТУ.

Работал в проектных организациях, среди которых: проектно-конструкторский институт «Промпроект», ОАО «Прикампромпроект», ООО «Удмуртгазпроект».

Возглавлял ОАО Институт «Удмуртгипроводхоз».

Напомним, замначальника управления - главным архитектором Ижевска, является Татьяна Керсантинова.