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Дмитрий Фомин стал начальником главного управления архитектуры Ижевска

10:50, 06 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Дмитрий Фомин стал начальником главного управления архитектуры Ижевска
10:50, 06 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#архитектура\n#главный архитектор
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Ранее он возглавлял «Удмуртгипроводхоз».

Ижевск. Удмуртия. Дмитрий Фомин занял должность начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации города, к своим обязанностям он приступил 6 ноября. 

Наша справка: Фомин Дмитрий Петрович родился 21 августа 1975 года (49 лет) в Ижевске. Окончил ИжГТУ. 

Работал в проектных организациях, среди которых: проектно-конструкторский институт «Промпроект», ОАО «Прикампромпроект», ООО «Удмуртгазпроект». 

Возглавлял ОАО Институт «Удмуртгипроводхоз».

Напомним, замначальника управления - главным архитектором Ижевска, является Татьяна Керсантинова. 

10:50, 06 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
475
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#архитектура\n#главный архитектор